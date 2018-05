La Gazzetta dello Sport: "Il Valencia gela l'Inter: per Cancelo 35 milioni"

© foto di Bonan

Non solo Champions. Sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport spazio anche al mercato e al futuro della Nazionale. "Il Valencia gela l'Inter: per Cancelo servono 35 milioni", il titolo del quotidiano in merito al futuro dell'esterno attualmente in prestito ai nerazzurri (Kondogbia resta in Spagna). Intanto, dopo l'incontro di Roma tra Fabbricini e Mancini per la panchina azzurra - si legge -, lo Zenit è arrabbiato.