La Gazzetta dello Sport in apertura: "Questo Balo deve giocare in Italia"

© foto di Ospite

Ampio spazio al mercato, sulla prima della Gazzetta dello Sport. L'apertura della rosea è dedicata a Mario Balotelli e al suo futuro: "Questo Balo deve giocare in Italia", il titolo scelto. Rinato al Nizza e pure in Nazionale, all'estero lo vogliono Arsenal, Olympique Marsiglia e Borussia Dortmund, ma lui preferirebbe rientrare in Italia.