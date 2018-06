La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Divertiteci un mondo"

© foto di Bonan

"Divertiteci un mondo". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedicato all'apertura del Mondiale ci calcio in Russia. Oggi il via a Mosca senza l'Italia: Messi, Ronaldo, Neymar e gli altri scaldano i motori. Si gioca per la prima volta la Coppa sotto il controllo del Var. Alle 17 il debutto con i russi padroni di casa contro l'Arabia Saudita. La FIFA intanto assegna l'edizione del 2026 a Usa, Canada e Messico.