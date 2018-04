La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Inter e Milan eurospreco"

© foto di Lazzerini

"Inter e Milan eurospreco", titola stamattina la Gazzetta dello Sport nella sua apertura. La squadra di Spalletti, dopo il ko col Torino, è scivolata al quinto posto in classifica, ma il Milan non è riuscito a sfruttare lo stop nerazzurro per avvicinarsi. Bene la Lazio, invece, che scavalca proprio l'Inter al quarto posto, l'ultimo buono per la Champions.