La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Juve d'Italia"

© foto di Bonan

"Juve d'Italia". Questo il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport per celebrare la Juventus. Storica impresa: 4-0 al Milan e quarta Coppa Italia consecutiva. All'Olimpico i rossoneri se la giocano per un'ora poi due clamorosi errori di Donnarumma spalancano la strada al successo bianconero. Benatia mattatore, Buffon fa alzare il trofeo a Marchisio. Allegri ha in tasca un doblete record.