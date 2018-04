La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Juve, scudetto e veleni"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la corsa al titolo in Serie A titolando: "Juve, scudetto e veleni". I bianconeri sono a +4 dal Napoli a tre giornate dal termine e il settimo titolo consecutivo è a un passo. Gli azzurri cadono malamente a Firenze per 3-0, ma non si placano le polemiche intorno ad Orsato, il direttore di gara di Inter-Juventus, giocata sabato sera.