La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Non c'è l'anti Juve"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Non c'è l'anti Juve". Dopo tre giornate nessuno ha il passo della squadra di Allegri. Cade anche Ancelotti, abbattuto per 3-0 dalla Sampdoria a Marassi. Una doppietta di Defrel e un capolavoro di Quagliarella, riportano sulla terra gli azzurri, già a -3 dai bianconeri.