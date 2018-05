La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Parata finale"

"Parata finale", questo il titolo che troviamo sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. I numeri 1 di due generazioni a confronto. Buffon sta per smettere, su Donnarumma è sempre più forte l'interesse del PSG: stasera si contendono il trofeo che per i bianconeri può valere il quarto doblete di fila e per i rossoneri il riscatto e l'Europa. Allegri: "Facciamo arrabbiare Rino". Gattuso lancia i '98 Locatelli e Cutrone: "È la Coppa del mondo".