La Gazzetta dello Sport in prima pagina: "Sacchi, palla al centro!"

© foto di Bonan

"Sacchi, palla al centro!". Questo il titolo dell'edizione de La Gazzetta dello Sport, che propone un'intervista ad Arrigo Sacchi sui vari temi del calcio italiano. "Serve uno stile: non basta vincere. Più accademie, formatori, centri federali. Sbagliato fare casting per scegliere il ct", le parole arrivate dal forum in Gazzetta e riportate in prima pagina.