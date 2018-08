La Gazzetta dello Sport: "Juve-Roma paradiso, Inter-Napoli inferno"

© foto di Bonan

"Juve-Roma paradiso, Inter-Napoli inferno". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito al sorteggio della prima fase di Champions League. Allegri sfida Mourinho e incrocia i non irresistibili Valencia e Young Boys. De Rossi e compagni trovano il Real Madrid, oltre a CSKA e Viktoria Plzen. Gironi di ferri per Spalletti e Ancelotti: il nerazzurro pesca Messi, il Tottenham e il PSV. Carletto rischia col PSG di NEymar, il Liverpool e la Stella Rossa.