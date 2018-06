La Gazzetta dello Sport: "Juve, tutto su Cancelo. Marchisio via"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Juve, tutto su Cancelo". Ma anche "Marchisio via, Douglas Costa riscattatto". Mercato frizzante per la Juventus, La Gazzetta dello Sport lo analizza così in prima pagina. Per la rosea i bianconeri sono pronti a virare con decisione su Joao Cancelo, che difficilmente sarà riscattato dall'Inter. Buonuscita per il Principino, mentre potrebbe rimanere Mario Mandzukic.