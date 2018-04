La Gazzetta dello Sport: "L'agguato di Liverpool"

© foto di Bonan

"L'agguato di Liverpool". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Tifoso in coma dopo gli scontri con gli ultrà della Roma: si tratta di un irlandese sostenitore dei Reds che adesso lotta con la vita. In arrivo le sanzioni dall'Uefa: per il club si profilano multa e trasferte negate. Cinque ultrà fermati.