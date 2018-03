La Gazzetta dello Sport: "La Juve sorpassa e ringrazia l'Inter"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la corsa scudetto titolando: "La Juve sorpassa. E chi ringrazia? L'Inter". Dybala stende l'Udinese con una doppietta mentre Spalletti, come all'andata, blocca il Napoli sullo 0-0. Col recupero di mercoledì contro l'Atalanta, i bianconeri possono andare in fuga a +4.