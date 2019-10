© foto di stefano tedeschi

"Lezione City, l'Atalanta si inchina", titola così La Gazzetta dello Sport in taglio laterale. Brutta sconfitta per l'Atalanta in quel di Manchester: i nerazzurri di mister Gasperini vengono sconfitti per 5 a 1 dal City di Guardiola subendo una dura lezione. Gli orobici passano prima in vantaggio su rigore con Malinovskyi, poi subiscono la rimonta inglese con la tripletta di Raheem Sterling. La Dea resta così in coda al gruppo C con zero punti raccolti finora.