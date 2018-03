La Gazzetta dello Sport: "Milan: assalto Cutrone-Silva e pista araba"

© foto di Bonan

"Milan: assalto Cutrone-Silva e pista araba". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. In Europa Legue rossoneri e Lazio giocano il ritorno degli ottavi di finale. Gattuso in casa dell'Arsenal per ribaltare il 2-0. E spunta un'offerta per il club. La Lazio a Kiev con Immobile riparte dopo il 2-2 dell'Olimpico.