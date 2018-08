La Gazzetta dello Sport: "Riuscirà Ancelotti a rovesciare Allegri?"

© foto di Ospite

Come lo scorso anno per l'intera stagione, anche quest'anno le due big in vetta alla classifica sono Juventus e Napoli. La Gazzetta dello Sport ne parla in prima pagina, sottolineando come si tratti di un duello che non termina mai e, con riferimento alla rovesciata di Cristiano Ronaldo in primo piano sulla Rosea, il titolo è questo: "Riuscirà Ancelotti a rovesciare Allegri?". Il quotidiano ricorda infine che lo scontro diretto è in programma per la settima giornata.