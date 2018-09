La Gazzetta dello Sport: "Rombo Milan. Higuain illumina, lampo Cutrone"

Tanto spazio alla Ferrari in vista del GP di Monza, ma non solo. La Gazzetta dello Sport in edicola si sofferma, in prima pagina, anche sulla vittoria del Milan nell'anticipo del terzo turno di campionato. "Rombo Milan", il titolo della rosea che aggiunge: "Higuain illumina, lampo Cutrone. Roma ko al 95'". A decidere, per i rossoneri, è stato proprio il gol del giovane attaccante lanciato a rete dal Pipita.