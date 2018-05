La Gazzetta dello Sport: "Ronaldo lancia l'operazione grande Inter"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Ronaldo lancia l'operazione grande Inter". Il Fenomeno, presente alla partita d'addio al calcio di Pirlo, ha dichiarato: "Spalletti è un martello e Icardi può ancora fare meglio". L'ad Antonello conferma le ambizioni: "Miglioreremo la squadra per puntare allo scudetto". Dopo gli acquisti di Lautaro Martinez, De Vrij e Asamoah, il ds Ausilio ha in mano anche Simone Verdi.