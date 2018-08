La Gazzetta dello Sport: "Samp e Genoa si fermano"

© foto di Bonan

"Samp e Genoa si fermano". Questo il titolo in prima pagina de La Gazzetta dello Sport in merito al doppio stop che parte domani, La Lega calcio - si legge in taglio alto - ha accolto la richiesta dei due club dopo la tragedia per il crollo del ponte Morandi. Rinviati i match di domenica contro Fiorentina e Milan.