La Gazzetta dello Sport su Juve-Real: “CRWOW!”

Prima pagina de La Gazzetta dello Sport dedicata alla gara di ieri sera fra Juventus e Real Madrid vinta dagli spagnoli per 3-0 grazie a un Cristiano Ronaldo in grandissimo spolvero e autore di uno dei gol più belli dell'anno. “CRWOW!” è il titolo scelto dal quotidiano con la foto della rovesciata che vale il 2-0- “Standing ovation per Ronaldo che con una rovesciata pazzesca ribalta la Signora. Lui s'inchina e ringrazia lo Stadium. - si legge ancora – Troppi errori bianconeri espulso Dybala. Juve battuta 3-0 dal Real. E da un marziano”