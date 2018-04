La Gazzetta dello Sport su Liverpool-Roma: "All you need is gol"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre con la semifinale di Champions League che la Roma dovrà giocare stasera ad Anfield contro il Liverpool: "All you need is gol". Nella città dei Beatles il tecnico giallorosso suona la carica: "Vogliamo centrare la finale di Kiev". Segnare è la prima missione del club romanista per poi giocarsi tutto al ritorno all'Olimpico tra una settimana.