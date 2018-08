La Gazzetta dello Sport su Nainggolan: "Dai divanetti alla panchina"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport di questa mattina dedica ampio spazio al ritorno di Nainggolan tra i disponibili dell'Inter per la sfida contro il Torino: "Dai divanetti alla panchina: la musica cambia". Dopo l'infortunio e la notte in discoteca, riecco il Ninja tanto atteso da Spalletti. Keita invece si presenta alla stampa e dichiara: "Per il mister gioco anche in difesa".