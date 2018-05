La Gazzetta dello Sport su Nainggolan: "L'Inter ci prova"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con il mercato e con il futuro di Radja Nainggolan: "L'Inter ci prova". Il direttore sportivo Ausilio ha incontrato l'agente del belga con la Roma che chiede 40 milioni di euro. L'alternativa potrebbe essere Barella del Cagliari, che costa la stessa cifra. Ieri Spalletti ha dichiarato: "Abbiamo basi importanti. Per il rinnovo non c'è nessuna fretta".