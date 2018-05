La Gazzetta dello Sport su Spalletti: "Tutto Inter e Chiesa"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Tutto Inter e Chiesa". Il riferimento è all'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti, che aspetta per la Champions acquisti top: in pole c'è l'esterno della Fiorentina e della Nazionale. Piace molto anche il mediano del Tottenham Dembelé.