La Gazzetta dello Sport su Torino-Roma: "Dzeko e polemiche"

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport di questa mattina dedica ampio spazio a Torino-Roma in prima pagina titolando: "Dzeko e polemiche". Un gol capolavoro del bosniaco permette a Di Francesco di iniziare la stagione con i tre punti. Mazzarri invce si scaglia contro gli arbitri per una rete negata e un rigore non concesso per fallo di Fazio su Iago Falque all'interno dell'area di rigore giallorossa.