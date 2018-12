La Gazzetta dello Sport sugli azzurri "Fabian Ruiz si prende il Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria di Champions League, il Napoli tornerà in campo solo domani sul difficile campo dell'Atalanta ma nel frattempo La Gazzetta dello Sport sottolinea il momento di Fabian Ruiz: "Scalata Fabian Ruiz, l'uomo Champions si pende il Napoli", il titolo scelto sul giocatore azzurro. "La «torre» azzurra titolare in Europa, non ancora in A: i tifosi lo adorano, lui diventa sempre più importante. Nello scacchiere che Ancelotti muove con abilità, partita dopo partita, se José Maria Callejon è il cavallo per la sua capacità di saltare l’uomo, Fabian è diventato la torre. O almeno questo è uno dei tanti compiti affidatigli dal tecnico, che lo vuole pronto tatticamente ad affrontare più situazioni, proprio perché sotto il profilo squisitamente tecnico il ragazzo cresciuto al Betis Siviglia è già abbastanza completo, oltre che elegante. Torre perché i suoi centimetri – quasi 190 – servono anche sui calci piazzati, visto che oltre ad Albiol, Koulibaly e Maksimovic, il Napoli non ha da opporre agli avversari molta fisicità a palla ferma".