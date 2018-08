La Gazzetta dello Sport sui nerazzurri: "L'Inter resta a terra"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con l'esordio in campionato dei nerazzurri titolando: "L'Inter resta a terra". La squadra di Spalletti perde 1-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo di De Zerbi grazie a un gol su rigore di Berardi. Fallisce la coppia Icardi-Lautaro e il tecnico si innervosisce con il direttore di gara: "Il rigore non dato? Certe cose incasinano le partite".