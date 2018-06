La Gazzetta dello Sport sul futuro di Balotelli: "Italia sì, Italia no"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport di questa mattina dedica ampio spazio alla Nazionale e soprattutto alle parole di Mario Balotelli: "Italia sì, Italia no". L'attaccante azzurro parla a 360° soffermandosi anche sul proprio futuro: "Diventare capitano non mi cambierebbe la vita, ma sarebbe un messaggio per tutti gli immigrati. Dove giocherò? E' più facile che resti fuori dall'Italia perché Raiola chiede tanti soldi. Comunque sono pronto".