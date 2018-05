La Gazzetta dello Sport sul mercato: "Il Napoli sogna con Ancelotti"

© foto di J.M.Colomo

La Gazzetta dello Sport di questa mattina dedica ampio spazio al futuro degli azzurri titolando: "Il Napoli sogna con Ancelotti". De Laurentiis non si pone limiti e va all'assalto dei tre big graditi al nuovo tecnico, ovvero Benzema, Vidal e David Luiz. Il ds Giuntoli intanto insiste per Chiesa, con la Fiorentina che fa muro. Per la porta spunta il nome di Aureola del PSG.