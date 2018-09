La Gazzetta dello Sport sul Milan e Gattuso: "Lo scaccia fantasmi"

Giuseppe Marotta lascia la Juventus. Le dichiarazioni arrivate ieri sera a sorpresa dopo la vittoria sul Napoli hanno già fatto il giro del mondo. Intervistato da Rai Sport, il dirigente sessantunenne ha motivato così la sua scelta, esprimendosi anche riguardo al proprio futuro: "Non...

"Lo scaccia fantasmi", è il titolo dedicato a Gennaro Gattuso da La Gazzetta dello Sport . Il tecnico infatti alla vigilia di Sassuolo-Milan ha provato ad allontanare il fantasma di Conte, pronto a subentrare in caso di esonero: "Sento solo fiducia, Milan niente alibi: ora sblocchiamoci", dice il tecnico rossonero che non può sbagliare dopo il pareggio contro l'Empoli.

