La Gazzetta dello Sport sul Milan in emergenza: "Ma Montolivo resta a guardare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"E' un Diavolo col buco in mezzo ma Montolivo resta a guardare", scrive La Gazzetta dello Sport che all'interno dell'edizione di oggi si occupa dell'emergenza infortuni rossonera: "Anche Bertolacci è out, ma l’ex capitano ancora in panchina: Calabria a centrocampo. La domanda che tutti si pongono è: che è successo? Perché un giocatore con oltre 4000 minuti di maglia azzurra in carriera è finito ai margini del progetto Milan, specialmente in un anno così travagliato per gli infortuni? Perché non è nemmeno tra i primi 22 della rosa, tanto da dover disputare le partitelle in famiglia tra i Primavera, durante le soste per le nazionali? La versione di Gattuso in proposito non è mai cambiata: non c’è nessuna causa scatenante, nessun episodio specifico, nessun alterco. Solo la scelta tecnica insindacabile che un allenatore ha il diritto di compiere, valutando i giocatori a disposizione".