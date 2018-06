La Gazzetta dello Sport sul Milan: "Mr. Li cerca amici"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con il Milan titolando: "Mr. Li cerca amici". Caccia a un socio per i rossoneri. Con l'Europa potrebbero arrivare tre big. L'ingresso di un nuovo azionista e il sostegno delle banche per rifinanziare il debito e rassicurare l'UEFA.