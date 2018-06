La Gazzetta dello Sport sull'addio di Zidane al Real: "Can Can Zizou"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con l'addio di Zinedine Zidane dalla panchina del Real Madrid: "Can Can Zizou". Per i Blancos l'addio è shock, adesso scatterà il domino. Florentino Perez ha sondato Cannavaro, ma poi si affiderà a Pochettino. La panchina del Tottenham si libera per Sarri, con quella del Chelsea che vedrà Blanc liberare Conte.