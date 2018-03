La Gazzetta dello Sport sull'EL: "Ahi Milan che botta. Dai Lazio!"

© foto di Lazzerini

"Ahi Milan che botta. Dai Lazio!", titola la Gazzetta dello Sport in merito alle due sfide di ieri di Europa League. I rossoneri sotto 2-0, dovranno fare l'impresa a Londra. Più positivo il risultato della Lazio, anche se in in Ucraina non sarà semplice dopo il 2-2 dell'Olimpico.