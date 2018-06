La Gazzetta dello Sport sull'Inter: “Brozovic e Perisic possono partire”

La Società AC Perugia Calcio comunica con estrema soddisfazione da entrambe le parti di aver prolungato per un ulteriore anno (sino al 30 giugno 2020) il rapporto contrattuale con il responsabile dell’area tecnica Roberto Goretti. ❗PROSEGUE IL BINOMIO GORETTI-PERUGIA!#forzagrifo...

UFFICIALE: Perugia, rinnovo fino al 2020 per Goretti

