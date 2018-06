La Gazzetta dello Sport sull'Inter: "Chiesa & il Ninja"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con il trionfo della Ferrari con Vettel nel GP del Canada titolando: "Sorpasso rosso". Per quanto riguarda il calcio, sulla rosea si parla di mercato: "Chiesa & il Ninja. Inter avanti tutta". Per il viola pronti cash e giocatori. Primi contatti con la Roma per il centrocampista belga.