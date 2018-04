La Gazzetta dello Sport sulla Champions: "Spagna-Italia 7-1"

© foto di Mocciaro

"Spagna-Italia 7-1". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito al doppio impegno in Champions League di Juve e Roma contro Real e Barcellona. Contro i blaugrana va in pezzi pure il cuore Roma: due autogol e svista. Un vero fiasco nell'andata dei quarti: dopo la Juve, ko anche i giallorossi (4-1).