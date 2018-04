La Gazzetta dello Sport sulla Juve: "Allegri detta la linea verde"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Allegri detta la linea verde". Il tecnico della Juventus vuole restare, ma chiede al club una squadra giovane e anche la pazienza per rifondare puntando alla vittoria della Champions. Sul mercato, ultimatum a Emre Can, con alternativa Cristante e il sogno Milinkovic-Savic da non sottovalutare.