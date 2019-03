La Gazzetta dello Sport sulla Juve: "CR7 riposa, c'è Dybala e Kean si scalda"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Spazio a destra per la Juve su La Gazzetta dello Sport in vista della sfida delle 12.30 contro il Genoa: "Juve, CR7 riposa. Tocca a Dybala e intano Kean si scalda", titola la rosea che svela il piano di Allegri: "Il piano di Allegri per gestire le energie in vista del doppio scontro con l’Ajax: "A Ronaldo serve uno stop".