La Gazzetta dello Sport sulla Serie A: "Conti Amari"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di oggi apre in prima pagina con il consueto focus sui bilanci della Serie A prendendo in considerazione quelli della stagione 2016-2017: "Conti Amari". I debiti netti, per la prima volta, superano il muro dei 2 miliardi di euro. Le plusvalenze sono raddoppiate rispetto a una stagione fa. Inter, Milan e Roma in sofferenza economica. Juventus e Napoli da record per ricavi e profitti.