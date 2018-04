La Gazzetta dello Sport sulle milanesi: “Come rimediare al mal di gol”

Spazio anche alle due milanesi sulla prima de La Gazzetta dello Sport in edicola. “Inter e Milan con il mal di gol. Come rimediare” è il titolo del quotidiano con le foto di Icardi e Cutrone, bomber delle due squadre. “I nerazzurri dipendono troppo da Icardi e Perisic, Milan decimo per le reti fatte. - si legge ancora – Le idee dei grandi ex Altobelli e Gullit”.