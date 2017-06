© foto di Federico Gaetano

"Summit coi viola, Inter a un passo da Borja Valero". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Trattativa caldissima per lo spagnolo - si legge in prima pagina - mentre Banega e Jovetic vanno verso il Siviglia. Altro titolo giovanile per i nerazzurri: nella finale Under 17 battuta l'Atalanta.