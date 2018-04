La Gazzetta dello Sport: "Tensione in casa Juve. Euforia in casa Napoli"

© foto di Bonan

"Tensione in casa Juve. Euforia in casa Napoli". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito al differente momento tra Juventus e Napoli in vista della volata scudetto. A Vinovo cori, fumogeni e un confronto giocatori-ultrà: "Ma non è una contestazione, noi qui per incitare". Clima di festa a Castelvolturno: saranno in 10mila a Firenze.