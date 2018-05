La Gazzetta dello Sport titola: "Che traffico a Napoli"

© foto di Bonan

"Che traffico a Napoli". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Jorginho è del City - si legge in prima pagina - e Fabian Ruiz vicino. Il regista via per 50 milioni, dal Betis arriva lo spagnolo. Offerta di ADL alla Fiorentina per Chiesa: 50 milioni più due giocatori ma arriva il no viola.