La Gazzetta dello Sport: "Urlo Inter. We are in Champions!"

"Urlo Inter. We are in Champions!" titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "All'Olimpico capolavoro nerazzurro: nel finale ribaltata la Lazio in 3 minuti (3-2). E dopo 6 anni torna tra le big d'Europa. Icardi con Immobile sul trono del gol (29): 'Voglio restare'. De BVrij causa il rigore: addio in lacrime. Giocherà con Spalletti". si legge nel sommario. E nel commento di Luigi Garlando: "Milano rialza la testa sognando notti magiche".