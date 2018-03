La Gazzetta di Modena sul Sassuolo: "Solo un pari con la SPAL"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta di Modena di questa mattina in prima pagina titola: "Sassuolo, solo un pari con la SPAL". Un rigore sbagliato da Politano e la traversa di Ragusa 'bloccano' i padroni di casa contro i ferraresi che si lamentano per un calcio di rigore non fischiato allo scadere. Un punto a testa che non serve a nessuna delle due squadre nella lotta per la salvezza.