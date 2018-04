La Gazzetta sul Brescia: "Caracciolo 131. Venezia, filotto fermo a 6"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per parlare di Serie B la Gazzetta dello Sport inizia dalla sfida fra Venezia e Brescia. "Caracciolo 131, colpo Brescia. Venezia, filotto fermo a 6 gare", titola il quotidiano per parlare della vittoria delle Rondinelle in casa della squadra di Inzaghi. L'Airone vicino al record di reti in Serie B.