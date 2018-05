La Gazzetta sul Real Madrid: “Vincono ancora loro, gli insaziabili”

© foto di www.imagephotoagency.it

Solo cinque anni fa, il Madrid inseguiva disperatamente la Dècima. Il decimo successo in Champions League che sfuggiva da 12 lunghi anni. Oggi alla Casa Blanca festeggiano la “Décimotercera”, lo spazio per le tredici Coppe di Campioni nel museo del club è stato ampliato, e in bacheca dovranno stringersi ancora un po’. Fatti più in la: sono 4 successi in un lustro. Gli ultimi tre, tutti con Zidane in panchina, spiega La Gazzetta dello Sport. Il dominio del Madrid nella sua competizione favorita, in effetti, è bestiale. I tre successi di fila non si vedevano dagli anni 70, il Bayern di Beckenbauer e prima l’Ajax di Cruijff che come il Madrid ne vinse 4 in 5 anni, tra il 1969 e il 1973.