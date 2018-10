La Gazzetta dello Sport apre con l'Inter: "Icardi l'Europa chiama"

Il Camp Nou per proseguire un percorso di crescita intrapreso, e che sta regalando all’Inter di Spalletti faticose soddisfazioni. Gioie, certamente, perché la striscia di risultati positivi è evidentemente sotto gli occhi di tutti ed ha consentito alla squadra nerazzurra di accrescere...

Fiorentina, fissato il prezzo per Nikola Milenkovic

Ag. Karnezis: "Concorrenza? Non è un problema. Felice del Napoli"

Ferrero: "Un punto per uno non fa male a nessuno"

Chievo, a gennaio un rinforzo per Ventura: può arrivare El Kaddouri

Samp, Ramirez: "Ci è mancata cattiveria in area. Pari giusto"

Audero: "Importante non prendere gol"

PSG, ag. Buffon: "Incredule al sorteggio, girone difficile. Napoli in corsa"

Lo 0-0, da odiato a gradito. Per il Sassuolo più certezze e personalità

Inter, Padelli in dubbio per l'anno prossimo. Piace Cragno

Wanda Nara: "Icardi deve stare in area di rigore!"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 22 ottobre

Pescara, Sebastiani: "Campagnaro mister in campo, può giocare mentre fuma"

Mou e Ronaldo: amore e odio in vista del Teatro dei Sogni

Corbo: "Napoli, Ancelotti preparerà novità per il PSG"

Apertura della Gazzetta dello Sport dedicata all'Inter e alla sfida di domani contro il Barcellona al Camp Nou, con la rosea che titola: "Icardi l'Europa chiama". Il capitano nerazzurro infatti dopo il super derby è atteso ad una prova da big nell'impianto blaugrana che per l'occasione non vedrà giocare Leo Messi a causa dell'infortunio al braccio.

