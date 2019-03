Apertura di mercato per la Gazzetta dello Sport che mette il talento della Fiorentina Federico Chiesa in prima pagina. "La Juve ha fede in Chiesa", si legge sulla rosea che parla di grandi manovre per il futuro per il classe '97 gigliato. I bianconeri ora puntano forte sul giocatore, ambito da mezza Europa, ma per il momento la Fiorentina sembra resistere.